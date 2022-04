25 musiciens des États-Unis, des Caraïbes et d'Afrique composent chacun une chanson pour lutter contre le racisme

Les 25 compositeurs ont entre 20 et 80 ans et sont connus pour leur travail de meneurs mais aussi leur collaboration avec des artistes mondialement connus des années 60 à aujourd'hui (D'Angelo, Fela Kuti, Meshell Ndegéocello, Salif Keita, Marcus Miller, Roy Hargrove, Erykah Badu, Steve Coleman, Joe Zawinul, Les chasseurs de têtes, Wayne Shorter, Esperanza Spalding).

Stefany Calembert : Musicienne, manager, productrice…

À l’origine du projet, une Belge. Stefany Calembert est née en 1978 à Bruxelles, en Belgique, dans une famille de mélomanes. Son enfance a été remplie de musique jazz, rap, funk, rock, classique, pop, africaine et reggae. Elle a 17 ans lorsqu'elle commence à parcourir le monde, à assister à des concerts et à rencontrer des musiciens qui lui expliquent souvent les difficultés à se gérer en tant qu'artistes.

Après un accident de voiture en 2004, elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Pendant ce temps, elle a réfléchi sur sa passion et le rôle de la musique dans sa vie. A sa sortie de l'hôpital, elle est déterminée à se lancer dans la gestion et l'organisation de concerts, et quelques mois plus tard, elle crée Jammin'colorS.

Elle a commencé par manager le saxophoniste Erwin Vann et le percussionniste Chris Joris en Belgique et elle a fait un voyage à New York pour découvrir tous les clubs et en apprendre plus sur le business de la musique.

En 2005, à Harlem, elle rencontre le bassiste Reggie Washington qui tournait avec Steve Coleman et Roy Hargrove. Elle a rapidement découvert son univers musical, puis a réservé sa première tournée européenne avec Ravi Coltrane et Gene Lake. Elle marqua le début d'une longue et belle aventure musicale.

Entre 2005 et 2020, Stefany a organisé plus de 1500 concerts à travers le monde et sorti 10 albums sur le label Jammin'colorS.

Au cours des six dernières années, elle a également travaillé comme publiciste, faisant la promotion des nouveaux albums de Bob James, Laurent de Wilde, Pierrick Pédron, Quentin Dujardin & Didier Laloy, Tom Guarna, Christos Rafalides et d'autres.

Inébranlable, elle continue de créer de nouveaux projets tels que The Music Room et ce dernier projet tant attendu Black Lives - From Generation To Generation.

Stefany Calembert était au micro de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.