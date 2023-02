25 km à vélo entre Gembloux et Wavre pour se rendre au boulot !

Le vélo est de plus en plus utilisé pour se rendre travail. Le SPF Mobilité et Transport a dévoilé récemment des chiffres qui l’attestent. On parle d’un boom en Belgique : +80% depuis 2005. Cette augmentation diffère selon les régions.

Depuis avril dernier, Gilles Closset a franchi le pas : chaque jour, il quitte son domicile situé à Gembloux vers 6h30 pour se rendre au boulot à Wavre.

Qu’il pleuve, qu’il vente qu’il gèle, ce père de famille enfourche son vélo électrique. Gilles a investi près de 3000 euros. Un investissement qu’il a vite rentabilisé : " j’ai reçu une prime de 300 euros pour l’achat et mon employeur me rembourse 24 centimes du kilomètre, ce qui fait tout de même 12 euros par jour. A cela, il faut aussi évidemment ajouter l’économie de carburant et en plus nous avons vendu notre deuxième voiture! "

14,1% des Belges se rendent au boulot à vélo. En 2005 ils étaient à peine 8% . Mais ce n’est qu’une moyenne. La hausse est surtout marquée au nord du pays. En Wallonie, seule une personne sur 50 utilise ce mode de transport pour aller travailler: une question de mentalité sans doute, d’aménagements aussi. Gilles En sait quelque chose. Il emprunte chaque jour la N4 entre Gembloux et Wavre sur des pistes cyclables souvent dangereuses et mal entretenues : " A certains endroits, il y a de l’herbe sur la piste cyclable, parfois des branches. Ça m’arrive de crever de temps en temps ! J’ai le matériel pour réparer mais je m’en passerais bien ! "

Gilles attend avec impatience l’aménagement d’une autoroute cyclable sécurisée (cyclostrade) sur le tronçon de la N4 qu’il emprunte. La Région wallonne l’a promis mais avant de réaliser les travaux, il faut faire des études et cela prend du temps. En juin dernier, une centaine de cyclistes du GRACQ se sont encore mobilisés pour demander que le dossier avance enfin.