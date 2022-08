25 ans que cela dure : l’Omelette géante de Malmedy sera à nouveau préparée en ce 15 août.

Aujourd’hui, la Confrérie malmédienne fait partie d’un cercle restreint de 7 confréries de ce genre au monde avec les Françaises de Bessières et Saint-Aygulf, la ville argentine de Pigüé, Abbeville en Louisiane, Granby au Canada et Dumbéa en Nouvelle-Calédonie : " Notre confrérie a été créée au départ pour se réunir, poursuit Bénédicte Mathy, mais son objectif est également de faire connaître notre ville et la région au travers de l’omelette. Nous avons créé des liens d’amitié car des représentants des omelettes étrangères viennent nous rendre visite, ce sera encore le cas ce lundi 15 août avec la venue de Bessières, Saint-Aygulf et des Américains d’Abbeville. Et nous aussi, allons rendre visite à d’autres confréries." À l’occasion de ses 25 ans, la Confrérie de Malmedy a quelque peu étoffé son programme mais le point d’orgue reste bien entendu la préparation le 15 août de l’omelette géante place de Rome, au cœur de la cité, une omelette vraiment géante à tous niveaux : " nous avons une poêle de 4 mètres de diamètre, son manche est l’équivalent d’un poteau électrique, nous cassons 10.000 œufs, nous avons besoin de plus d’un mètre cube de bois pour faire le feu et pour touiller dans l’omelette, nous utilisons des spatules en bois de deux mètres de long afin d’arriver bien au centre de la poêle et remuer le tout.".

Le spectacle mérite incontestablement le détour ; il a déjà attiré près de 7000 personnes par le passé et ce qui ne gâche rien, le public pourra déguster gratuitement des portions de cette omelette façon ardennaise, avec lardons et ciboulette, le tout dans une ambiance musicale.