25 ans pour le sommet de la carrière des Cardigans avec Gran Turismo !

Une cohabitation étonnante entre des hits et des morceaux nettement plus posés, comme s’en rendront compte les spectateurs du défunt Beach Festival de Zeebrugge à l’été 1999. Où une majorité pensait aller voir les auteurs d’une série de chansons pop sautillantes, et en sera aussi quitte pour des morceaux plus expérimentaux en matière de pop music, comme le très beau " Hanging Around " et son changement de tonalité en plein refrain.

Bref, ce disque pratique le grand écart entre les deux styles et c’est sans doute pour cette raison qu’il a bien vieilli, ce qui n’est pas le cas de tous les albums sortis à cette époque-là. Car Gran Turismo ne choisit pas la facilité, bien au contraire. Comme le disait Nina à l’époque : " On aurait pu faire un disque plein de chansons taillées sur mesure pour les radios et les hit-parades, mais quel en aurait été l’intérêt ? J’ai préféré expérimenter aussi avec des sons plus froids et des choses moins produites. " Il en sort donc un disque (vendu à, plus de 3 millions d’exemplaires, quand même…) qui se (re) découvre avec plaisir et montre comment un groupe peut se débrouiller entre pop parfaite et d’autres choses.

Quant au titre, il n’aurait rien à voir avec le succès du premier épisode du jeu vidéo Gran Turismo, sorti juste avant. " Le titre peut être interprété de beaucoup de façons mais je crois que l’on a seulement pensé à quelques titres que l’on aimait ", disait Nina. " Nous avons parlé d’avoir un titre en français ou en italien, et Gran Turismo est sorti. Ce qui sonnait vraiment bien. D’autant plus que je considère parfois la musique comme du tourisme, un voyage… Puis, je pense aussi que le titre convient extrêmement bien à cet album parce qu’il parle d’essayer de trouver sa place dans le monde. "

Juste avant la sortie du disque, les Cardigans avaient snobé une proposition de composer la musique du James Bond de 1997 (" Tomorrow Never Dies " sera finalement interprété par Sheryl Crow.). " La plus grosse bêtise de ma vie ", confessera Nina Persson. Qui signera quelques albums solo sous le nom de A Camp dès 2001 et enregistrera encore deux opus avec ses Cardigans (Long Gone Before Daylight en 2003, et Super Extra Gravity en 2005), mais sans jamais renouer avec le succès et l’audace de Gran Turismo.