Le Centre culturel souffle ses 25 bougies et débute le mois avec une soirée gratuite où musique et humour feront bon ménage. Ce 1er avril, le chanteur Claude Semal présentera son concert "A la frite !". Une pétillante compilation entre les nouvelles chansons du CD "Les Marcheurs" et les 150 chansons de son intégrale (Semal la Totale). Ce spectacle " de cabaret " propose donc le "biesse tof" des chansons de Claude dans un cadre scénique intimiste et ludique.

Entrée gratuite. Verre de l’amitié offert.

Pierre Gilles, le directeur du Centre culturel était l’invité d’Isabelle Verjans