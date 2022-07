25 ans de "One Piece" : l’odyssée d’un manga fleuve devenu saga culte

Après une pause d’un mois, place au bouquet final de l’œuvre à partir du 25 juillet dans le célèbre hebdomadaire de mangas Shonen Jump de l’éditeur Shueisha, où sont publiés les nouveaux chapitres de "One Piece" au Japon.

"Je vais commencer à présenter tous les secrets de ce monde que j’ai gardé cachés", a prévenu son auteur Eiichiro Oda dans un message manuscrit posté sur Twitter.

Ce sera amusant. S’il vous plaît, attachez votre ceinture.

Depuis la publication du tome 1 en 1997, la chasse pour le One Piece, trésor convoité par tous les pirates et en premier lieu Luffy, héros de la série, compte aujourd’hui plus de 100 tomes à son actif et multiplie les records de ventes.

Avec 490 millions d’exemplaires écoulés, Eiichiro Oda (47 ans) s’est même vu décerner un "Guinness World Record" dans la catégorie "plus grand nombre d’exemplaires d’une même bande dessinée publiés par un seul auteur".

De quoi faire de son 25e anniversaire, des Etats-Unis à la France, deuxième plus grand marché du manga et de l’animation japonaise, un événement mondial aux allures de consécration.

"One Piece est aujourd’hui non seulement l’un des plus grands mangas de ce monde, mais l’une des plus grandes œuvres à l’échelle culturelle, tous secteurs confondus", estime auprès de l’AFP Chedli Ben Hassine, créateur de contenus spécialisé dans la pop culture qui compte 1,7 million de followers sur TikTok.