25 ans de Google : le moteur de recherche devenu l’indispensable compagnon collant de nos vies

Côté pile, vous avez une entreprise qui vend sa culture au travail "so cool", avec comme vitrine le "Googleplex", le siège social de Google ainsi que les avantages uniques pour les employés et son environnement de travail innovant. Les travailleurs américains ont droit à des espaces de détente, des zones de jeu, des repas gratuits, des salles de sport et même des toboggans pour se déplacer entre les étages.

Coté face, il y a les détracteurs, dont d’anciens employés de la firme, qui reprochent à Google (et aux autres GAFA américains) une trop grande opacité sur leurs recherches, mais surtout les choix éthiques et philosophiques de l’entreprise sans qu’il n’y ait aucun débat démocratique préalable.

On reproche aux ingénieurs de la Silicon Valley, dont ceux de Google, et aux dirigeants de la tech en général, de véhiculer l’idéologie dite du "long-termisme". Une idéologie qui se concentre sur l’amélioration du bien-être à long terme de l’humanité plutôt que sur les humains d’aujourd’hui.

Ce type de raisonnement rend cette idéologie "vraiment dangereuse", estime Emile Torres, auteur de "Human Extinction : A History of the Science and Ethics of Annihilation" (L’extinction de l’Homme : une histoire de la science et de l’éthique de l’anéantissement). Pour lui, la théorie repose sur des principes qui, dans le passé, ont pu justifier des tueries de masse et génocides (dont les théories de l’eugénisme). "Lorsque vous avez une vision utopique de l’avenir" et que "vous la combinez à une morale utilitaire, dictant que la fin peut justifier les moyens, c’est dangereux", explique-t-il.

Les adeptes du long-termisme (dont un certain Elon Musk) se projettent dans un avenir lointain où des milliards d’êtres humains voyageront dans l’espace pour coloniser de nouveaux mondes. "Parler de l’extinction de l’humanité, d’un véritable événement apocalyptique au cours duquel tout le monde meurt, est tellement plus captivant que de parler des travailleurs kényans payés 1,32 dollar de l’heure" pour modérer des contenus utilisés dans l’Intelligence Artificielle (IA) "ou des artistes et des écrivains exploités" pour alimenter les modèles d’intelligence artificielle, souligne l’historien Torres.