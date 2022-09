25 ans après la mort de Lady Diana, que sont devenus les paparazzi ?

Lady Diana, Johnny Halliday, Madonna… pour n'en citer que quelques-uns. Certaines cibles étaient plus alléchantes que d'autres, car elles étaient accompagnées d'une véritable aura de star. Un statut qui attisait la curiosité des fans les plus assidus. Mais la vie privée des stars qui s'étale en première page attirait aussi l'œil de tout un chacun et la recette fonctionnait bien. Un sein dévoilé sur une plage faisait vendre plus que de raison. A tel point qu'en parlant de presse à scandale, l'on pouvait se demander d'où le scandale venait exactement. Provenait-il de la célébrité photographiée à son insu ou plutôt du photographe qu'aucun scrupule ne pouvait arrêter ?