25 ans après l’attentat d’Omagh, la paix reste fragile en Irlande du Nord

Familles des victimes, survivants et responsables politiques se réunissent dimanche pour marquer le 25e anniversaire de l’attentat à la bombe d’Omagh, le plus meurtrier du conflit nord-irlandais, dans un contexte de tensions sécuritaires et politiques dans la province britannique. Un service commémoratif organisé par des groupes de victimes doit avoir lieu dans la petite ville du centre de l’Irlande du Nord. Une cérémonie privée sera aussi organisée pour les familles mardi 15 août.

Le 15 août 1998, une voiture piégée par des républicains dissidents explose dans le centre-ville animé d’Omagh, tuant 29 personnes et en blessant 220. L’attentat a lieu quatre mois après la signature de l’accord du Vendredi Saint, censé mettre un terme à trois décennies de violences entre unionistes (surtout protestants) et républicains (en majorité catholiques) en Irlande du Nord. Ce conflit a fait 3000 morts.

Perpétré par l'"IRA véritable", un groupe dissident opposé à la paix, pendant un cessez-le-feu de l’IRA (Armée républicaine irlandaise), l’attentat avait permis de rallier une grande partie de l’opinion publique à l’accord de paix. Parmi les victimes figuraient des catholiques comme des protestants, une femme enceinte et de nombreux jeunes, dont deux touristes espagnols.

Kevin Skelton, aujourd’hui âgé de 68 ans, a perdu son épouse Philomena, qu’il appelait affectueusement "Mena", lors de l’attentat. "C’est ici que je suis sorti après que la bombe a explosé. La fenêtre a été aspirée vers la rue et je suis sorti après. Le bâtiment d’à côté a été soufflé. C’est pourquoi il y a eu tant de personnes mutilées et tuées là-dedans.", témoigne le sexagénaire.

"C’est allé jusqu’ici. C’était un SD Kells (boutique de vêtements, NDLR). Je suis entré par la fenêtre, ce qu’il restait de la fenêtre. Et, que Dieu la garde, elle était allongée face contre terre dans les décombres." Il prend alors son bras à la recherche d’une pulsation : "Je n’ai rien senti". Leur fille Shauna faisait quant à elle partie des 220 blessés.