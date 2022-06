25 actions individuelles à adopter pour sauver la planète

Et si on économisait des sous tout en préservant la planète ? Voici 25 astuces à adopter, pratiquer ou simplement essayer qui auront un impact positif sur la planète et sur votre portefeuille.

Avant de commencer, petit rappel sur l’empreinte carbone et les gaz à effet de serre.

Les gaz à effet de serre contribuent aux changements climatiques. Ils sont nombreux, et les plus connus sont le méthane, le protoxyde d’azote et les halos carbures. Quand on faut un calcul d’empreinte carbone on utilise comme indicateur le CO2 Equivalent. Ce terme reprend tous les gaz à effet de serre qui ont été adaptés selon leur pouvoir de réchauffement global et leur durée de vie dans l’atmosphère. Il est donc possible à travers nos petits gestes du quotidien de calculer son impact sur l’environnement en prenant en compte le facteur de CO2 Equivalent.