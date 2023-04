25.000 clients NewB passent chez vdk banque

En janvier, l'assemblée générale de NewB avait décidé d'approuver ce rapprochement. "Ces derniers mois, NewB a fourni à tous ses clients un service complet pour mener à bien le transfert. Le volume total de comptes à vue et de comptes d'épargne apportés par NewB s'élève à environ 80 millions d'euros. Quant aux portefeuilles de titres, ils représentent une valeur de quelque 46 millions d'euros. Nous sommes prêts pour développer nos activités partout en Belgique en collaboration avec NewB, notre nouvelle agence", a commenté Leen Van den Neste, CEO de vdk banque.

Une banque entièrement bilingue

Alors que vdk banque était une banque entièrement néerlandophone, elle est devenue en quelque temps seulement une banque entièrement bilingue, déclinant dorénavant également en version française son offre de produits bancaires durables. Cette étendue sur les territoires wallon et bruxellois entraîne une augmentation de sa clientèle de près de 20%. Après ce transfert, NewB continuera à proposer des produits d'assurance, et sa collaboration avec vdk banque s'articulera autour de trois piliers: un rôle d'agence pour vdk banque pour le marché francophone belge, la définition de normes durables du fonds NewB Invest, qui sera commercialisé par vdk banque, et une implication dans le développement de la politique de vdk banque en matière de développement durable.