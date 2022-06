24h Moto de Spa : Xavier Simeon veut gagner 3 fois !

Son papa Michel Simeon fut pilote de Grand-Prix en 250c et 350cc. Il remportera également les 24H de Liège Motos en 1987 (avec Richard Hubin et Michel Simul) et en 1995 (avec Stéphane Mertens et Jean-Michel Mattioli) à deux reprises au guidon d’une Suzuki comme son fils Xavier (32 ans) aujourd’hui.

"L’endurance a beaucoup changé. A l’époque, on devait beaucoup plus économiser nos machines et on tournait en course à environ 3 secondes de notre meilleur temps aux qualifications, explique Michel Simeon. Aujourd’hui, ils tournent quasiment dans les mêmes chronos !"

L’histoire serait belle et belge dimanche après-midi si Xavier Simeon sabrait le champagne sur la plus haute marche du podium !