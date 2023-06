24h Moto de Spa : Xavier Simeon a refusé plusieurs propositions et nous présente l’épreuve sur son circuit préféré.

Xavier adore les 24h de Spa. Il espère que la course ne passera pas à un format de deux manches et restera au format "24h" car l’épreuve perdrait clairement son âme.

"Spa à moto, c’est magique ! Même si on ajoutait des dégagements supplémentaires, Spa resterait un circuit dangereux. Il n’y a aucun autre circuit comme ça ! Le circuit est pour moi déjà assez sécurisant. Le Raidillon reste ma partie préférée. On y rentre à 220-230 km/h. On coupe sur le vibreur. On jette la moto à droite dans le Raidillon et ça provoque une sensation de trou d’air comme sur une montagne russe. A chaque tour, tu pries pour que ça passe !"

"J’aime beaucoup aussi le virage de Bruxelles, enchaîne Xavier. Il est en descente et il y a plusieurs façons de le prendre. Il demande une bonne maîtrise de son pneu avant et j’aime ça ! Ensuite, j’aime beaucoup le pif paf après le double gauche pour le freinage dans le pif et le changement d’angle dans le paf ! Enfin, il y a la remontée dans Blanchimont. Le premier gauche passe à fond. Dans le deuxième, on soulage, on retape une vitesse et on met gaz en grand au milieu du virage. C’est là où on peut perdre facilement une seconde à une seconde et demie."