24h du Mans : Bastien Mackels au guidon de la Yamaha KM99 , « C’est un honneur de rouler pour un team belge ambitieux »

Un nouveau team mais une grande expérience

Le team KM99 a donc débarqué cette saison dans le championnat du monde d’endurance. Après des essais fructueux en Espagne et beaucoup de travail à Lontzen, le team liégeois est prêt à entamer la compétition. Ce nouveau team privé, soutenu par Yamaha, ne manque pourtant pas d’expérience comme l’explique Mario Kupper : " On a bien travaillé cet hiver avec des essais prometteurs. On a trouvé une osmose dans le team qui possède pas mal d’expérience, des mécaniciens aux pilotes. Nous pouvons aussi compter sur Fabien Foret. Ce Français, ex champion du monde Supersport, qui a gagné des courses de 24 heures, est le coordinateur du team. On retrouve aussi dans l’équipe, des membres de l’usine Yamaha pour l’électronique. On est sereins sur ce point-là. Tous les ingrédients sont réunis. Il faut juste que la sauce prenne mais je suis confiant. Je pense que nous avons une belle carte à jouer. On aimerait se rapprocher des équipes de tête et pourquoi pas créer une surprise. Je me rappelle que la première fois que je suis venu au Mans, on avait gagné en Stocksport avec Greg Fastre, Michaël Weynand et Marc Fissette, sur Yamaha. Pourquoi ne pas répéter l’histoire ?… ".

Le meilleur choix

Pour mener à bien cette nouvelle aventure, le team KM99 s’est tourné vers 3 pilotes de pointe avec les Français Florian Marino, ex-pilote officiel Kawazaki et Lucas Mahias, champion du monde d’endurance en 2016 et champion du monde Supersport en 2017. Un duo complété par un pilote belge, Bastien Mackels, champion du monde Superstock il y a 5 ans. Le Liégeois constituait une priorité pour Mario Kupper : " Je suis convaincu que c’était le meilleur choix. Nous sommes un team belge et c’était important de faire rouler un pilote belge. En plus, Bastien est quelqu’un d’hyper professionnel, de réfléchi mais il est aussi très rapide. Il a été à deux doigts de gagner le Bol d’Or l’an dernier. En plus, j’ai déjà eu la chance de travailler avec lui dans mon ancien team et on a décroché le titre mondial en Superstock. J’espère qu’on va à nouveau écrire une belle histoire ensemble ".

Un nouveau challenge

Bastien Mackels, qui possède déjà une certaine expérience, s’apprête à relever un nouveau challenge avec un nouveau team : " Pour moi, c’est avant tout un honneur et un grand plaisir de pouvoir participer au championnat du monde d’endurance, dans un team belge, liégeois de surcroit. J’habite à 40 km de Lontzen, ce qui facilite pas mal de choses. En plus, l’ambiance au sein du team est excellente et nous. C’est donc une chance de pouvoir participer au championnat EWC avec un team ambitieux. Vu le bagage technique et l’expérience de toutes les personnes qui composent le staff technique, majoritairement belges, on a vraiment les moyens d’obtenir un bon résultat pour notre première saison en championnat du monde d’endurance ".

Si l’EWC n’a plus de secrets pour lui, Bastien Mackels devra faire ses preuves dans un nouveau team, au guidon d’une nouvelle moto. " C’est vrai qu’il y a pas mal de changements par rapport à l’an dernier. J’étais chez Kawazaki mais j’ai déjà roulé sur une Yamaha par le passé et j'avais obtenu de bons résultats. Je ne suis donc pas trop dépaysé. On partira aussi avec des pneus Dunlop mais ça ne me pose aucun problème. Le feeling est bon et la motivation est énorme. Je suis impatient de prendre le départ"