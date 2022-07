24H de Spa : touchette légère, mais sortie impressionnante de la McLaren #188

Après la sortie de l’Audi #26 en début de course lors des 24H de Spa-Francorchamps, version 2022, une autre image forte mais dommageable s’est produite à un peu moins de six heures de course.

Dans Blanchimont, la Mercedes #93, pilotée par le Britannique Christopher Froggatt, touche légèrement la McLaren #188, avec le Portugais Miguel Ramos à son volant. Ils sont à plus de 250 km/h et la touchette envoie presque directement la McLaren dans le décor. Le pilote portugais est en bonne santé, l'essentiel est préservé.

Le rail de protection étant clairement abimé, la course, à suivre en direct vidéo, a été neutralisée par un full course yellow puis par la sortie de la safety car.