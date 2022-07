24H de Spa - "A la fin du vibreur, c'est comme un mur" : le directeur de course détaille les limites de la piste

A côté des nombreuses crevaisons durant le début des 24H de Spa, un autre fait a émaillé les premières heures de l'épreuve, à savoir les limites de la piste. Nous avons tendu notre micro à Alain Adam, directeur de course, afin de repréciser le règlement.

"La règle de base, c'est que la piste est limitée par deux lignes blanches et il faut rester en contact avec la piste. A l'intérieur des lignes ou à l'extérieur. Dans ce cas, tant qu'on est en contact avec la piste, pas de problème. Avec les modifications apportés au circuit, si on déborde la ligne blanche, la voiture se retrouve dans le bac. Ce n'est pas possible car on va ramener des graviers... donc on a changé les règles. On a décidé qu'à la fin du vibreur, c'était comme un mur. Les voitures ne vont pas plus loin. On a une vingtaine de personnes pour gérer ça, on a mis du personnel dans différents virages. On dispose d'un système informatique où on entre les données et elles arrivent jusqu'au pilote, qui reçoit l'indication 'track limits'. On a aussi un système automatique de calcul des pénalités. J'ai confiance, je pense que ça devrait fonctionner", souligne-t-il.