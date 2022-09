24h après sa lourde chute, Annemiek van Vleuten est déjà de retour sur le vélo

Annemiek van Vleuten est une "dure au mal". La Néerlandaise vient d’en offrir une nouvelle illustration. 24 heures après sa lourde chute dans les premiers mètres du contre-la-montre par équipes, AVV est déjà remontée en selle.



Malgré une fracture du coude, la championne du monde 2019 a fait une sortie d’une soixantaine de kilomètres (63,26 km) sur un parcours plutôt plat (226m de dénivelé). Elle a bouclé cet entraînement sur les rives de Botany Bay à 32,2 km/h de moyenne.



Ce mercredi, les médecins de l’hôpital de Wollongong ont diagnostiqué une fracture sans déplacement du coude droit qui ne nécessitait pas d’intervention chirurgicale. Elle avait reçu l’autorisation de rouler. Van Vleuten va voir comment son corps réagit à sa chute et à quel point la douleur est supportable. En fonction de ces paramètres, elle décidera si elle prend ou non le départ de la course en ligne samedi.