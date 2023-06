245 millions € : la valeur de transfert d’Erling Haaland atteint des sommets vertigineux

Les chercheurs de l’Observatoire ont mis sur pied un modèle statistique très complexe. Cet algorithme prend en compte la durée du contrat, l’âge du joueur, son expérience (en club et en équipe nationale) mais aussi son impact (buts marqués, assists, passes clés, dribbles). Ce modèle tient également compte de l’évolution du marché des transferts sur base d’un échantillon de 2000 transactions enregistrées entre juillet 2012 et novembre 2021.



Une fois tous ces éléments passés à la moulinette, on obtient une valeur estimée pour chaque joueur. Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2027, décroche la palme avec 245 millions €. En clair, si un club débourse moins que cette somme, il fera une "bonne affaire". A l’inverse si City encaisse plus, le club anglais aura bien négocié. Le CIES précise qu’une éventuelle clause départ n’est pas prise en compte dans ce calcul.



Vinicius Junior et ses 196,3 millions € suivent donc le Serial buteur norvégien dans ce classement. Assez incroyable quand on sait que le feu follet du Real n’est plus lié à la Maison Blanche que pour douze mois. S’il ne prolonge pas, le Brésilien sera donc… gratuit en juin 2024. Avec un nouveau bail sa valeur s’envolerait au-delà des 300 millions ! Le Gunner Bukayo Saka complète le podium avec une valeur de 195,8 millions €.



Dans le Top 10, on retrouve d’autres pépites du foot mondial : Jude Bellingham (190,2M), Rodrygo (184,5M), Pedri (178M), Gavi (174,1M), Jamal Musiala (170,2M), Phil Foden (166,8M) et Kylian Mbappé (163,2M).



Kyks, 25 ans en décembre, est le seul joueur de plus de 23 ans dans ce Top 10. Et son contrat avec le PSG arrive lui aussi à échéance dans un an. Il conserve donc une sacrée cote sur le marché.



Ce type de classement fait forcément la part belle aux éléments offensifs. A noter qu’Aaron Ramsdale (78,6M) est le gardien le mieux noté et que Josko Gvardiol (114,9M), révélation du mondial qatari, est le défenseur le plus cher.