24 réfugiés ukrainiens accueillis à Beauraing

Parmi les premiers réfugiés ukrainiens arrivés en Belgique, une vingtaine viennent de déposer leurs valises à Beauraing. Ils ont été accueillis des particuliers.

C’est notamment le cas d'André et de sa famille originaires de Vinnitsa à 250 km au sud-ouest de Kiev. Etienne et Maureen leur ont ouvert les portes après un long voyage en voiture de 2500 km durant lequel ils ont traversé la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie l’Autriche et enfin l’Allemagne.

" Maintenant on respire enfin un peu ", explique André. Il ne parle qu’ukrainien et russe mais la communication est possible grâce à une application de traduction installée sur son téléphone. " Je suis très inquiet pour notre pays. Que va-t-il devenir ? "

André Maria et leurs trois petites filles ont quitté précipitamment leur maison emportant juste quelques bagages. Cathia, la sœur d’André est également du voyage : " Notre ville n’a pas été beaucoup bombardée mais l’aéroport et des bases militaires ont été touchés. Je me sens vraiment désespérée. Personne n’imaginait ça. "