24 nouveaux noms annoncés à Rock Werchter !

Werchter, mercredi 7 décembre 2022 – Le rythme des nouvelles annonces pour Rock Werchter s’accélère. En début de semaine, Red Hot Chili Peppers et Editors avaient déjà annoncé leur venue, mais aujourd’hui, ce sont carrément 24 noms qui s’ajoutent en une fois à l’affiche. Cette nouvelle brochette d’artistes est incroyablement variée et dans la plus pure tradition de Rock Werchter. Petits nouveaux et valeurs sûres. Pas mal d’audace. Du rock, de la pop, de la soul, de l’indie, du hip-hop, des chansons à texte, de l’afro-beat et de la dark folk. À Rock Werchter, tout est possible et rien n’est interdit.

Les nouveaux noms annoncés pour le jeudi 29 juin sont Aurora, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, The 1975 et Sam Fender. Cavetown, The HU, slowthai, The Interrupters, Wardruna, Tamino et The Black Keys seront sur les scènes de Werchter le vendredi 30 juin. Adekunle Gold, Dean Lewis, Sigur Rós, Xavier Rudd, Paolo Nutini et Machine Gun Kelly complètent l’affiche du samedi 1er juillet. Lovejoy, Pip Millett, Amenra, Puscifer, Gabriels, Jacob Collier et The Lumineers ont confirmé leur venue le dimanche 2 juillet. On s’en réjouit.

Rock Werchter 2023 se déroulera au Festivalpark de Werchter du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. La présence des artistes suivants a déjà été confirmée : Stromae pour le jeudi 29 juin, Editors et Red Hot Chili Peppers pour le vendredi 30 juin, Fred again.. Oscar and The Wolf et Muse pour le samedi 1er juillet ainsi que Arctic Monkeys et Queens of the Stone Age pour le dimanche 2 juillet.

Les tickets sont en vente sur ticketmaster.be. De nouveaux noms pour cette nouvelle édition de Rock Werchter seront annoncés prochainement. Plus d’info sur rockwerchter.be.