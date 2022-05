24 idées de sorties nature pour briser la routine et s’évader en famille

L’aventure commence devant chez soi ! La micro-aventure, c’est le concept qui va rendre toute la famille accro au sac à dos et qui propose de profiter des week-ends et des jours fériés pour prendre la tangente aux quatre coins de la Belgique. Vivre une micro-aventure en famille, c’est casser la routine, redécouvrir son quartier, sa région, son pays, s’aérer et recharger ses batteries, saisir l’envie soudaine de bouger de chez soi et se créer de fabuleux souvenirs. À mi-chemin entre le récit d’aventure et le guide pratique, ce livre vous propose 24 micro-aventures en Belgique testées et approuvées par Aurélie Raigné, son compagnon et leurs trois enfants de 5, 10 et 15 ans. Chasse au trésor à Sainte-Ode, découverte du Sahara belge, balade en compagnie d’un âne au cœur de l’Ardenne : chaque micro-aventure invite à découvrir une belle région tout en s’amusant en famille. Des sorties nature simples à organiser, des bonnes adresses, des tips pour les kids, des bonus vidéo par QR code, des recettes de pique-nique, pour vivre chaque moment intensément.

Pas besoin de dépenser des fortunes pour partir à l'aventure en Belgique