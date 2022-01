24 Heures du Mans virtuelles : Verstappen se loupe et abandonne, victoire pour la voiture n° 70

Max Verstappen, participant de prestige des 24H du Mans virtuelles, n'est pas parvenu à mener à bien son aventure samedi. Alors que son équipe était en tête après plus de 7h de course, le champion du monde de Formule 1 est parti à la faute et a été contraint à l'abandon.

La victoire est finalement revenue ce dimanche à l'autre voiture Redline, la voiture n°70 pilotée par Felipe Drugovich, Oliver Rowland, Michal Smidl et Jeffery Rietveld.

Les 24 Heures du Mans virtuelles étaient de retour ces 15 et 16 janvier pour une deuxième édition avec, au départ, 50 voitures (LMP et GTE) et 200 pilotes dont Max Verstappen, Champion du Monde de Formule 1

Parmi les pilotes engagés, on retrouvait également Juan Pablo Montoya, Bruno Spengler, Louis Deletraz et les simracers Joshua Rogers, Kevin Siggy, Bono Huis, Atze Kerkhof... , tous connectés sur des simulateurs situés aux quatre coins du monde, au volant d'un prototype (Oreca 07) ou d'une GT (Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari et Porsche).