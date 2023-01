24 Heures du Mans Virtual – Fascination et drapeaux rouges

Au cap de la mi-course, catastrophe pour la Porsche 77 de la structure Porsche Coanda, déconnexion de la plus véloce des GTE.

Pendant ce temps, Williams esport voit sa voiture tombée en panne dans l’entrée des stands.

Un geste de fair-play exceptionnel de la part du prototype 39 ATRS esport qui poussera son adversaire jusque devant son box et ainsi lui permettre de poursuivre sa course.



Il restait sept heures à Max Verstappen pour franchir l’arrivée et potentiel vainqueur, mais pour la troisième année consécutive le sort en aura décidé autrement.

Pendant qu’il opérait son arrêt, une déconnexion a mis un arrêt définitif à la course de la numéro 1.

Alors en stream sur la chaîne Twitch de l’équipe Redline, le néerlandais n’a pas caché sa frustration face aux répétitions des soucis liés aux jeux "This is a joke, a clown show".



Blâmant les serveurs du jeu rfactor 2 et du studio de développements "Motorsport Games", cette réaction laissera des traces dans la communauté du simracing pour différentes raisons.



Sur la diffusion francophone officielle de l’épreuve, Pierre Fillon le Président de l’ACO s’est montré impatient quant à l’arrivée du jeu officiel de la discipline à l’hiver 2023.

L’occasion pour l’épreuve de vivre une édition 2024 enfin stable ? Rien n’est moins sûr.



Le fait de course des deux dernières heures est sans aucun doute l’abandon pour casse moteur du prototype de l’équipe Fordzilla.

La 966 ayant mené une partie de la course, en soirée et au début de la nuit, elle faisait sans aucun doute partie des outsiders. Un rétrogradage au neutre, un sur-régime, le moteur n’a pas apprécié la manœuvre. Les espoirs de la voiture dégageant un panache de fumée vers le virage d’Indianapolis.