24 Heures du Mans: Un 5e sacre pour Toyota avant le retour de la concurrence

Malgré ce contre-temps, Toyota n'a jamais été inquiété, même si la N.709 et la N.708 de Glickenhaus ont montré leur sérieux pour leur deuxième participation sur le circuit de la Sarthe, en décrochant respectivement les troisième et quatrième places, à cinq et dix tours de la Toyota N.8.

"On a beaucoup appris, l'équipe s'est beaucoup améliorée, et on a aussi amélioré la voiture", avait expliqué vendredi à l'AFP Jim Glickenhaus, l'ancien réalisateur et producteur new-yorkais au look de cow-boy qui rêve de battre ses idoles de la Scuderia Ferrari l'an prochain.

Dès la prochaine manche du Championnat du monde (WEC), Peugeot reviendra en endurance, avec une hypercar révolutionnaire, sans aileron arrière. D'autres grands noms du sport automobile - Ferrari, Porsche, Audi, BMW, Cadillac... - se retrouveront au Mans, en juin 2023, dans la catégorie reine, pour l'édition du centenaire (première course en 1923).

Dernière voiture engagée en hypercar cette année, Alpine risque d'avoir du mal à suivre, après l'échec cuisant de la N.36 cette année.

Elle avait réussi à se glisser à la troisième place sur la grille de départ, grâce à un bonus de puissance temporaire accordé par les organisateurs, mais elle a s'est fait prendre en sandwich par les deux Glickenhaus dès le départ.

Puis elle a enchaîné incidents mécaniques, passage dans les graviers, sortie de piste... pour finir 23e, à 18 tours des Toyota. Cette contre-performance coûte au constructeur français la tête du classement du WEC, au profit de Toyota.