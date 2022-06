24 Heures du Mans : Suivez la course en direct intégral (Direct vidéo 15h30)

La 90ème édition des 24 Heures du Mans, la plus grande épreuve du Championnat du Monde d'Endurance, débutera ce samedi sur le coup de 16H. La RTBF et Auvio vous proposent de vivre l'intégralité de la course en direct vidéo dès 15h30 !

Jeudi, c'est le Néo-Zélandais Brendon Hartley qui a réussi à se montrer le plus rapide lors de l'hyperpole et à placer la Toyota GR010 - Hybrid #08 en pole position (3'24''08). La Toyota #7 s'élancera à ses côtés, alors que l'Alpine A480 - Gibson #36 partira depuis la troisième place lors du départ lancé.

Suivront les deux Glickenhaus 008 LMH #709 et #708, alors que la sixième position sera équipée par l'Oreca 07 - Gibson #31 de l'équipe belge WRT, le Néerlandais Robin Frijns s'étant montré, de loin, le plus rapide des pilotes de la catégorie LMP2.

Six Belges seront au départ cette année : deux en LMP2, Dries Vanthoor et Jean Glorieux, un en LM GTE Pro, Laurens Vanthoor, et trois en LM GTE AM, Sarah Bovy, Alessio Picariello et Jan Heylen.