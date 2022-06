24 Heures du Mans : retour sur le premier sacre de Jacky Ickx en 1969 dans notre podcast : "Un jour dans le sport"

15 juin 1969, vers 14 heures, commune du Mans. Un éclair bleu et orange franchit la ligne d’arrivée du circuit des 24 heures, 120 mètres seulement devant son premier poursuivant. La Ford GT40 n°6, pilotée par le tandem Jacky Ickx et Jackie Oliver, remporte la légendaire course d’endurance, la première des six victoires sur le circuit de la Sarthe pour "Monsieur Le Mans". Récit d’une course qui restera gravée dans l’histoire du sport auto, marquée par de nombreux événements hors du commun. Au programme de ce podcast : mauvais départ délibéré, accident tragique et tactique rusée de la part du pilote belge.