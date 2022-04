24 Heures du Mans Motos : Xavier Siméon et Suzuki visent le doublé (Direct vidéo intégral 14h45)

Xavier Siméon et les deux autres pilotes de la Suzuki GSXR-1000 de l'équipe Yoshimura SERT Motul, Gregg Black et Sylvain Guintoli, viseront le doublé ce week-end sur les 24 Heures du Mans Motos après leur victoire en démonstration l'an dernier.

De samedi 14h45 à dimanche 15h30, nous vous proposons de vivre en direct vidéo intégral la 45ème édition des 24 Heures du Mans Motos disputées sur le Circuit Bugatti (4,185 kilomètres).

Cette course donne aussi le coup d'envoi de la saison 2022 du Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC, dont Xavier Siméon et ses coéquipiers sont les tenants du titre. La deuxième épreuve aura lieu début juin à Francorchamps, où les 24 Heures de Spa Motos seront de retour près de vingt ans après la disparition des 24 Heures de Liège remportées à deux reprises par... Michel Siméon, le père de Xavier. Les 8 Heures de Suzuka et le Bol d'Or figurent également au calendrier.

Côté belge, les motards Arnaud De Kimpe, Grégory Fastré, Loris Cresson et Côme Geenen seront également de la partie dans la catégorie Superstock.