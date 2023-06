24 heures du Mans : Maxime Martin rêve d’un podium devant 300.000 spectateurs

Maxime Martin et ses jeunes équipiers sont ambitieux pour cette édition 2023 des 24h du Mans : "On va essayer de faire un podium. Si on y arrive ce serait un super exploit. On a deux rookies dans les pilotes, Ugo et Tom qui font pour l’instant du bon boulot. On devra faire notre course sans regarder ce que font les autres. On devra éviter les pénalités, les accidents, les incidents et si on fait tout cela on ne sera pas trop mal", a conclu Maxime Martin au micro de Cédric Lizin, notre envoyé spécial aux 24h du Mans.