24 Heures du Mans : le rookie Ugo de Wilde "ne réalise pas" après sa 3e place, fierté et frustration pour Sarah Bovy

Longtemps dans le coup pour la victoire, la Porsche de Sarah Bovy (associée à la Suissesse Rahel Frey et à la Danoise Michelle Gatting) a dû se contenter de la 4e place dans la catégorie GTE-Am… pour 5 petites secondes. La faute à des problèmes de freins (plaquettes complètement usées). La déception était donc présente auprès de la pilote belge.

"C’est une pilule qui est dure à avaler. Terminer à 5 secondes du podium aux 24h du Mans après avoir littéralement été 24H dans la bagarre pour la tête de la course, c’est dur. On doit certainement être la voiture qui a été en tête le plus longtemps. On s’est bien battu, on a fait tout comme il fallait. On n’a pas fait d’erreurs sous la pluie, sous le déluge, on a pris les bonnes décisions stratégiques avec l’équipe… On a eu une petite touchette qui nous a handicapés en début de soirée samedi et nous a fait perdre du rythme. Mais rien de bien grave. Et puis sur la fin de la course, on a dû changer les freins. On n’avait pas le choix vu dans quel état étaient les plaquettes. C’est décevant mais c’est comme ça, c’est la course", a réagi une Sarah Bovy qui reste fière de ce parcours.

"Les 24H du Mans, c’est mon rêve depuis toujours. Je suis contente des performances au volant, de la bagarre sur piste. J’en garderai un super souvenir mais ça reste difficile à digérer. Serais-je présente en GT3 l’an prochain ? Si l’opportunité se présente, oui bien sûr. Je suis curieuse de voir ce qu’on peut faire avec une GT3. Si je reviens sur les 24H du Mans, c’est pour me battre pour la victoire avec le même état d’esprit."