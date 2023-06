24 Heures du Mans – Laurens Vanthoor, candidat belge à la victoire finale : "On n’est pas favoris, mais j’y crois"

C’est parti pour la 100e édition des mythiques 24H du Mans. Une édition anniversaire où tout est encore plus grand, où l’enthousiasme collectif et la tension encore plus palpables que les autres années. En marge du départ de la course, on a tendu notre micro à Laurens Vanthoor, un Belge qui pourrait ambitionner la victoire finale au volant de sa Porsche.

"Comment je me sens ? Très bien. Il fait un peu chaud pour le moment mais, globalement, je me sens bien. En dehors de 2-3 soucis, on a eu la préparation idéale, je suis confiant" a-t-il expliqué à notre envoyé spécial sur place, Cédric Lizin.

De très peu, l’équipage Porsche a loupé la qualification pour l’Hyperpole. Pas de quoi refroidir le pilote belge, qui en retire du positif : "On a eu un peu de malchance. Cela nous a permis de nous concentrer sur notre vitesse et les set-up pour la course. On n’a donc rien raté de ne pas y être, au contraire même…"

On l’a dit, cette édition 2023 est l’édition centenaire. Forcément, ça change un petit peu les choses : "Y a encore un peu plus de ferveur que d’habitude et déjà d’habitude il y en a beaucoup. C’est cool d’en faire partie. C’est impressionnant."