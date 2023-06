24 heures du Mans : la pluie transforme la piste en patinoire, tête-à-queue en série et safety car

Juste avant 19 heures, de grosses averses se sont abattues sur le circuit du Mans, où se déroule la 100e édition des mythiques 24 Heures.



Ces fortes pluies, qui se sont abattues sur la Sarthe, ont transformé le circuit en véritable patinoire et de nombreux pilotes sont partis à la faute.



Un accident avait eu lieu quelques minutes plus tôt, la direction de course n’a pas hésité longtemps avant de faire monter la safety car en piste. La Glickenhaus 709 est partie en aquaplanage lors d’un freinage. La Cadillac N.3, pilotée par Scott Dixon, et la Porsche 86, leader en GT, font également partie des victimes.