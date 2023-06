24 Heures du Mans: Ferrari partira en pole position

La Ferrari N.50 partira en pole position samedi pour la 91e édition des 24 Heures du Mans, devant sa voiture soeur, la Ferrari N.51, après avoir signé le meilleur temps de l'Hyperpole disputée jeudi soir sur le circuit Bugatti.

Durant cette Hyperpole, qui détermine les quatre premières lignes dans chaque catégorie (Hypercar, LMP2 et LMGTE AM), l'équipage formé par l'Italien Antonio Fuoco, l'Espagnol Miguel Molina et le Danois Nicklas Nielsen est le seul à être passé sous la barre des 3 min 23 sec.

Les Toyota, favorites de cette édition centenaire dans la catégorie reine des Hypercars, ne partiront que 3e avec la Toyota N.8, vainqueur en 2022 et 5e avec la N.7.

La Porsche N.75 s'est intercalée entre les deux bolides de la marque japonaise.

L'Hyperpole a été interrompue une dizaine de minutes peu avant la fin de la séance en raison d'un début d'incendie pour la Cadillac N.3 de Sébastien Bourdais. L'équipage, un temps 3e provisoire sur la grille, partira 8e.