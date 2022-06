24 heures du Mans : En 1979, Jacky Ickx X se confie sur sa carrière

Ce week-end se déroulera la 90e édition de la plus grande course d’endurance du monde, l’occasion de remonter le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1979.

Jacky Ickx X se confie dans l’émission Vendredi Sports sur sa carrière, à cette époque il à déjà remporté quatre fois les 24 heures du Mans.

" Pour gagner le Mans, c’est la course ou il faut toujours se contrôler. C’est devenu un sprint non-stop et c’est surtout une leçon ou l’on est jamais battu même en étant en difficulté. La meilleure image que l’on puisse donner à quelqu’un qui croit que le sport automobile est un sport reposant. Au bout des 24 heures on perd 6 kilos et on est vidé.

