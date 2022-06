24 Heures du Mans : 6 Belges au départ, Dries Vanthoor le mieux classé au général

En GTE-Pro, Laurens Vanthoor (Porsche) est probablement le grand battu. Dominateur avec le Français Kévin Estre et le Danois Michael Christensen, il a perdu la tête le dimanche matin après une crevaison et termine finalement 4e de la catégorie et 31e du général.

En GTE-Am, c’est Jan Heylen (Porsche) qui s’en est le mieux tiré avec une 5e place, la 38e au général, après une course sage.

Si les premières heures ont été compliquées, la Liégeoise Sarah Bovy (Ferrari) est remontée jusqu’en 7e place, la 40e du général. Enfin, grosse déception pour Alessio Picariello (Porsche), en lutte pendant toute la course pour le podium avant la sortie dans l’avant-dernière heure de son équipier indonésien Andrew Haryanto. Il termine 11e et 44e du général.