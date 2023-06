24 Heures de Spa : six pilotes belges qualifiés pour la super-pole!

La pluie a fait office d’arbitre sur les qualifications des 24 Heures de Spa. La première moitié de la Q1, réservée aux voitures disposant d’équipages de quatre pilotes, s’est tenue sur piste sèche, ce qui leur permettait de réaliser un bon chrono juste avant l’arrivée de la pluie qui n’allait jamais cesser jusqu’à la Q4. Les équipages de trois pilotes, en particulier les protagonistes de la catégorie Pro, étaient lésés par ces événements et seulement sept d’entre eux sont qualifiés dans le Top 20 synonyme de participation à la super-pole.

Engagée en catégorie Bronze Cup, la Porsche 911 GT3-R N°911 Pure Rxcing de Malykhin-Sturm-Bachler-Seefried s’est montré la plus rapide avec un chrono moyen en 2 : 28.569.

L’autre bénéficiaire des qualifications était la Lamborghini Huracán N°83 des Iron Dames. L’équipage 100% féminin dont fait partie la Liégeoise Sarah Bovy se hisse au quatrième rang absolu. Le Tournaisien Baptiste Moulin s’est également illustré avec le 13e chrono sur la Lamborghini Huracan N°60 du team VSR. Chez les favoris de la catégorie Pro, c’est la Porsche 911 GT3-R N°92 Manthey EMA du Limbourgeois Laurens Vanthoor qui s’est montrée la plus performante en finissant 7e.

Dans les équipes belges, l’équipe wavrienne Boutsen VDS est qualifiée pour la super-pole avec l''Audi R8 LMS N°9 de Laurent-Eteki-di Folco-Panis, cinquième absolue. Comtoyou Racing hisse deux de ses Audi R8 LMS Evo en super-pole avec la N°11 de Gilles Magnus et Fred Vervisch et la N°12 de Sam Dejonghe respectivement 14e et 15e. Chez WRT, la BMW M4 GT3 N°46 de Maxime Martin et la N°32 de Dries Vanthoor et Charles Weerts sont 21e et 22e, soit aux portes de la super-pole. La Ferrari 296 GT3 N°50 AF Corse d’Ulysse De Pauw est qualifiée 33e, juste devant la 488 N°52 de Louis et Jef Machiels. 58e place pour la Porsche 911 GT3-R N°56 d’Adrien De Leener.

La super-pole des Crowdstrike 24 Hours of Spa aura lieu ce vendredi après-midi à 15H35 et sera évidemment à suivre en direct vidéo.