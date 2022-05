24 heures à bord du Renoir, navire de croisière fluviale

Paris autrement

En ce qui me concerne, la nuit fut plutôt courte... A 4h37, l’équipage entame la procédure de départ : la passerelle métallique n’est pas retirée dans la plus grande discrétion et le ronronnement des moteurs se fait entendre (je suis dans le pont inférieur). Jérémy, le caméraman, semble avoir le sommeil aussi léger que moi puisqu’à six heures du matin, il est déjà occupé à prendre des images sur le pont soleil, la plateforme située sur le toit du navire, équipée de chaises et transats et offrant la meilleure vue possible.

Pour effectuer la cinquantaine de kilomètres qui sépare Melun de Paris, il faut compter 8 heures de navigation, dans un paysage d’abord bucolique avant d’arriver dans les faubourgs de la capitale. Ensuite, c’est la traversée de Paris, comme sur un bateau-mouche traditionnel, quoiqu’un peu plus grand. Passer sous les ponts mythiques et tenter de reconnaître les bâtiments emblématiques offrent une perspective différente et intéressante.