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Ukraine - Україна

Центр тимчасового захисту не працюватиме з 24 по 27.12 | Le centre d'enregistrement fermé pendant 4 jours

© flickr

il y a 51 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Будьте обережні, якщо ви бажаєте зареєструватися під час різдвяного періоду: планується закриття на 4 дні. Центр реєстрації у справах іноземців відновить роботу в середу, 28 грудня.

 

Нагадуємо, що зараз він розташований за адресою 40 Place Victor Horta 1060 Brussels (дуже неподалік від станції Midi).

 

Він відкритий з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:00.

 

Супутні особи в Реєстраційний центр не допускаються. Також радять не ходити до РАЦСу з домашніми тваринами. Якщо іншого рішення немає, для них надається відкритий майданчик.

 

Доступ

 

МЕТРО: лінії 2 і 6: зупинка "Gare du Midi" (дотримуйтесь виїзду "Tour du Midi" і поверніть на виїзд "Place Horta") (www.stib-mivb.be)

ПОЇЗД: Gare du Midi (поверніть на виїзд Place Horta) (www.belgianrail.be)

АВТОБУС: лінії 48, 49, 50, 73 і 78: зупинка "Gare du Midi" (www.stib-mivb.be); Зупинка "Gare du Midi" (www.delijn.be) або зупинка "Suede" (www.infotec.be)

ТРАМВАЙ: лінії 3, 4, 51, 81 і 82: зупинка "Gare du Midi" (www.stib-mivb.be)

НА АВТОМОБІЛІ: Q-Parking Gare du Midi

 

Le centre de protection temporaire fermé du 24 au 27/12

Attention si vous souhaitez vous inscrire pendant la période de Noël : des fermetures son programmées pendant 4 jours. Le Centre d’enregistrement de l’Office des étrangers rouvrira ses portes le mercredi 28 décembre.

Pour rappel, il est situé désormais au 40 Place Victor Horta 1060 Bruxelles (tout près de la gare du Midi.)

Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.

Les accompagnateurs ne sont pas autorisés au sein du Centre d’enregistrement. Il est aussi conseillé de ne pas se rendre au Centre d’enregistrement avec ses animaux de compagnie. Si il n’y a pas d’autre solution, une zone extérieure est prévue pour eux.

Accès 

  • METRO: lignes 2 et 6: Arrêt “Gare du Midi” (suivre sortie “Tour du Midi” et prendre la sortie ”Place Horta”) (www.stib-mivb.be
  • TRAIN : Gare du Midi (prendre la sortie ”Place Horta”) (www.belgianrail.be)
  • BUS : lignes  48 49, 50, 73 et 78: Arrêt “Gare du Midi” (www.stib-mivb.be);  Arrêt “Gare du Midi” (www.delijn.be) ou Arrêt “Suède” (www.infotec.be)
  • TRAM : lignes 3, 4, 51, 81 et 82 : Arrêt “Gare du Midi” (www.stib-mivb.be)
  • AUTO : Q-Parking Gare du Midi

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