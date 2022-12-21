Центр тимчасового захисту не працюватиме з 24 по 27.12 | Le centre d'enregistrement fermé pendant 4 jours

Будьте обережні, якщо ви бажаєте зареєструватися під час різдвяного періоду: планується закриття на 4 дні. Центр реєстрації у справах іноземців відновить роботу в середу, 28 грудня.

Нагадуємо, що зараз він розташований за адресою 40 Place Victor Horta 1060 Brussels (дуже неподалік від станції Midi).

Він відкритий з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:00.

Супутні особи в Реєстраційний центр не допускаються. Також радять не ходити до РАЦСу з домашніми тваринами. Якщо іншого рішення немає, для них надається відкритий майданчик.

Доступ

МЕТРО: лінії 2 і 6: зупинка "Gare du Midi" (дотримуйтесь виїзду "Tour du Midi" і поверніть на виїзд "Place Horta") (www.stib-mivb.be)

ПОЇЗД: Gare du Midi (поверніть на виїзд Place Horta) (www.belgianrail.be)

АВТОБУС: лінії 48, 49, 50, 73 і 78: зупинка "Gare du Midi" (www.stib-mivb.be); Зупинка "Gare du Midi" (www.delijn.be) або зупинка "Suede" (www.infotec.be)

ТРАМВАЙ: лінії 3, 4, 51, 81 і 82: зупинка "Gare du Midi" (www.stib-mivb.be)

НА АВТОМОБІЛІ: Q-Parking Gare du Midi