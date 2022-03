235 attractions touristiques accessibles gratuitement en Wallonie et à Bruxelles grâce à Vivacité et « Attractions & Tourisme » !

DES PASS 365 A REMPORTER DANS VOS MATINALES !

Et pour célébrer avec nous ses 40 ans, l’association offre deux pass 365. Ces pass donnent accès à l’ensemble des attractions et à de nombreux musées en Wallonie et à Bruxelles durant un an. C’est un très très beau cadeau ! Et vous partirez à deux pour découvrir toutes ces activités ! Pour cela, soyez à l’écoute de vos matinales ce mercredi 30 mars !