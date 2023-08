234 km et 5800 m de dénivelé : la sortie XXL de Remco Evenepoel à une semaine du départ de la Vuelta

A une semaine du départ de la Vuelta, Remco Evenepoel a sans doute effectué sa dernière grosse séance d’entraînement. Et il n’a pas fait dans la demi-mesure avec une sortie XXL.



Après 7h23 minutes d’effort le compteur du champion du monde du chrono affichait 234,66 kilomètres et 5886 m de dénivelé positif. Le tout à 31,8 km/h de moyenne. Le coureur de Schepdael a notamment grimpé le Port de Paillières (18,5 km à 6,8%), le Col de Llosa (13,7 km à 6,1%), le Col d’Err (8,6 km à 7%) et le Port D’Evalira (25 km à 3,8%).