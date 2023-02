23 kilos de cannabis et de l’argent saisis à Neder-over-Hembeek

Une patrouille de police de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles a mis la main sur de grandes quantités de stupéfiants, samedi dernier : 23,953 kilogrammes de cannabis et environ 16 000 pilules d’ecstasy, mais aussi 7950 euros en liquide et une compteuse de billets, dans un immeuble situé rue du Craetveld, à Neder-over-Hembeek.

Une première voiture s’est arrêtée à proximité de l’immeuble. Un passager du véhicule a pénétré dans le bâtiment, avant d’en ressortir quelques minutes plus tard et de reprendre la route. Deux inspecteurs ont alors intercepté la voiture. Le passager a déclaré avoir acheté 25 grammes de marijuana. Le conducteur ainsi que le passager ont été privés de liberté.

La même scène s’est répétée un peu plus tard dans la soirée. L’appartement des vendeurs a pu être localisé et une perquisition en flagrant délit a été réalisée avec le soutien de la Brigade anti-agressions. C’est là que les importantes quantités de stupéfiants ont été découvertes, ainsi que l’argent en liquide. Les deux personnes qui se trouvaient dans l’appartement n’en sont pas les locataires. Elles ont été arrêtées et mises à la disposition des autorités judiciaires. Elles ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.

Ces informations ont été transmises par la zone de police PolBru dans un communiqué.