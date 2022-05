23 appartements à Mons : deuxième recours en annulation pour faire pression sur Thomas & Piron

C’est une bataille judiciaire qui dure depuis cinq ans à Mons. Des habitants s’opposent au permis de bâtir d’un immeuble à appartements, rue Notre-Dame Débonnaire. Un ensemble de 23 logements en réalité déjà construits par Thomas & Piron avec vue sur les jardins de certains voisins. Le bras de fer continue au Conseil d’Etat.

En août 2021, le Conseil d’État avait déjà annulé le permis de bâtir de ce lotissement au centre-ville. La Région wallonne avait revu sa copie et présenté un nouveau permis. Mais il ne convient pas totalement à cinq riverains qui estiment perdre en ensoleillement et en intimité. Ils ont donc lancé un nouveau recours en annulation en janvier 2022. Un recours non suspensif : le chantier déjà fort avancé a repris il y a quelques semaines.

Mais si les travaux continuent, qu’est-ce que ce recours change ? Et bien, cela reste une ombre qui plane sur le projet. Et cela n’aide pas Thomas et Piron à vendre ses appartements haut de gamme dans les meilleures conditions. Les riverains veulent des dédommagements et des garanties pour la suite. Exemple : le nouveau permis prévoit le sablage des fenêtres ou l’installation de certains brise-vue pour préserver l’intimité du voisinage. Mais il ne parle pas de brise-vue aux derniers étages ni d’obligation de placer des châssis fixes. Dans cette guerre d’usure entre David et Goliath, ce recours est pour les riverains une arme de négociation.

À l’heure d’écrire ces lignes, Thomas & Piron n’avait pas encore répondu à nos questions.