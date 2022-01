Le personnage joué par Brad Pitt est bel et bien tué, mais les images de fin du monde sont remplacées par un écran noir et un texte disant : "La police a déjoué le projet et arrêté tous les criminels, empêchant l’explosion des bombes". Quant au personnage d’Edward Norton, il est précisé qu’il a été interné dans "un asile de fous".

La fin tronquée du film a suscité la stupeur de nombre de connaisseurs ayant vraisemblablement vu la version originale sur des copies piratées.