23 березня новини цього дня в Бельгії

Більше 27 500 осіб відвідали сайт Heysel, щоб зареєструватися та отримати тимчасовий захист.

Більшість із вас живе з друзями чи родиною. Кожен п’ятий українець потребує допомоги від бельгійської влади, щоб знайти житло.

Ще одна цікава цифра: 90% українців, які вимушено покинули країну, – жінки та діти. Цієї неділі в Бельгії постало питання про дітей-сиріт, які залишилися в Україні.

За словами держсекретаря з питань притулку, їх необхідно вивезти з країни. Фландрія готова прийняти 60 сиріт війни.



Солідарність з українцями може мати різні форми.

Цієї неділі в Намюрі, місті у Валлонії, 200 співаків виконали гімн України у супроводі музикантів.

Вони репетирували кожен самостійно і зустрілися на хвилину підтримки переселенців з України.

Сім’ї, які нещодавно прибули до Бельгії, також відвідали цей момент, сповнені емоцій.