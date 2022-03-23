23 березня новини цього дня в Бельгії

Вас вже 20 000 українців, які зареєструвалися в бельгійських службах. Буде ще більше. Цієї середи, щоб допомогти Україні, головні франкомовні радіостанції організували День солідарності. Цей особливий день отримав назву "Радіо Україна".



Усі свої доходи від реклами за день, радіостанції передадуть організаціям, які працюють у цій галузі в Україні, наприклад, організації "Лікарі без кордонів".



Новиною також є присутність в Брюсселі президента США Джо Байдена. Цього четверга він бере участь у європейському саміті та саміті НАТО.

Жителі Заходу обговорюватимуть нові санкції проти Росії.

Навіщо організовувати такі важливі зустрічі в Брюсселі?

Столиця Бельгії фактично є штаб-квартирою НАТО та Європейського Союзу.

Враховуючи присутність цих міжнародних інституцій та всіх їхніх працівників, ми часто чуємо, як люди розмовляють англійською в Брюсселі.



І остання практична інформація, якщо ви їздите по Брюсселю в ці вихідні: будуть збої. Менше автобусів, метро, наприклад. Деякі вулиці також будуть недоступними, особливо в Європейському кварталі.

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début du conflit. Nous leur expliquons ici ce qui fait l'actualité ce mercredi 23 mars.