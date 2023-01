22 passes, 25 ballons touchés et un assist en 62 minutes : la carte de visite de Romeo Lavia face à Manchester City

Titulaire lors de la victoire 2-0 de Southampton face à Manchester City en quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Romeo Lavia a montré ce dont il était capable à son ancien club.

Il n'a beau avoir disputé que 62 minutes de jeu lors de la victoire face à Manchester City, Romeo Lavia est bel et bien de retour. Le milieu de terrain de 19 ans a touché 25 ballons et a réalisé 22 passes dont 18 réussies en un peu plus d'une heure. Et il a surtout distribué un assist pour Djenepo sur le 2e but de son équipe.

Il a également gagné son seul duel aérien et a réalisé une des neuf interceptions de son équipe tout en ne perdant qu'un seul ballon.

Si le milieu de terrain n'a pas encore pu disputer l'intégralité d'une rencontre depuis son retour de blessure, force est de constater qu'il revient bel et bien en forme. S'il ne devrait probablement pas partir lors de ce mercato, nul doute que les grands clubs risquent de revenir à la charge cet été. À moins que Manchester City n'active son option d'achat de retour.