22 milliards récoltés: que nous révèle le succès des Bons d'État sur l'épargne des Belges ?

Peut-on affirmer, comme l'a récemment indiqué le CEO de BNP Paribas Fortis, Michael Anseeuw que "le Bon d'Etat [a offert] la possibilité aux personnes qui n’avaient jamais investi de le faire pour la première fois" ?

Contacté par l'équipe Décrypte, l'Agence de la Dette ne dispose pas encore d'informations sur le profil sociologique des acheteurs, ni sur leur lieu de résidence, ni sur leur patrimoine ou leur taux d'épargne. Le montant médian (c'est-à-dire l'indicateur qui ne tient pas compte des disparités importantes de valeurs, et selon lequel 50% des personnes ont acheté plus de ce montant et 50% ont acheté moins) n'est pas encore disponible.

Seule information connue pour l'instant : le montant MOYEN d'un Bon d'Etat qui est de 30.272 euros. Selon Anne Fily, autrice du rapport sur l'inclusion financière de Financité, ce chiffre révèle que "ce n'est pas Monsieur ou Madame tout le monde qui a pu se séparer d'une telle épargne". Pour preuve, selon les dernières statistiques officielles disponibles, 4,6 millions de Belges étaient dans l’incapacité d’épargner pendant un mois typique, soit 40,8% de la population.

En 2021, on comptait plus de 18 millions de comptes d’épargne réglementés, soit plus que la population belge totale d'après Febelfin. En d'autres termes, si certaines personnes n’ont pas de compte d’épargne, d’autres en ont plusieurs et sont donc prêtes à libérer pendant un an une partie de cette épargne.

Selon une récente analyse de la Banque nationale de Belgique, 12% des épargnants belges détiendraient ensemble la moitié de l'encours sur les comptes d'épargne, soit 150 milliards d'euros tandis que 40% des Belges n'en détiendraient que 5%.