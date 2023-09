22 mars, un procès, une histoire : "Parfois, un câlin avec les victimes fait un monde de différence" selon la magistrate Lieve Pellens

Le 22 mars 2016, les attentats étaient à peine été déclarés et revendiqués que la Justice se mettait déjà au travail. Dans ce deuxième épisode du podcast 22 mars, un procès, une histoire, Lamya Amrani et Isabelle Seret ont recueilli les témoignages d'une magistrate fédérale et d'une cheffe d'enquête qui étaient au cœur des premiers éléments de la procédure judiciaire.

Un procès, ce sont des personnes qui se côtoient dans la salle d’audience, la cafétéria ou les longs couloirs du Justitia. Au début, on se salue timidement et puis parfois, on engage la conversion. Certaines personnes sont assidues pour des raisons personnelles ou professionnelles. On les repère rapidement.

La première est magistrate fédérale. Lieve Pellens a développé au sein du parquet une attention humaniste vis-à-vis des victimes dans un système souvent vécu comme procédurier.

La seconde, Aline Delisée, est cheffe d’enquête à la division anti-terrorisme. Elle a côtoyé et interrogé les neuf accusés, le dixième étant présumé mort en Syrie. Le 22 mars, chacune prend immédiatement la mesure de l’ampleur du travail qui les attend.