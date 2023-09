22 mars : un procès, une histoire : "On était dans une phase où on s’attendait à des attentats" confie Frédéric Van Leeuw

L’épisode s’ouvre quelques secondes avant la seconde explosion à la station de métro Maelbeek.

Olivier, partie civile, mari d’une des victimes, écoutait la radio : "C’est le quotidien dans toute sa splendeur. On se lève le matin, le réveil sonne, on fait sa toilette, on va déjeuner. Il y a quelque chose d’un peu spécial ce matin-là mais qui somme toute, fait aussi partie du quotidien : il y a une information où on parle d’une explosion à Zaventem et on ne sait pas encore très bien ce que c’est. On écoute cela d’une oreille avec la brosse à dents dans une main et les pensées sur ce qu’on va faire dans la journée qui passent dans la tête. Ma femme part au travail, elle va prendre le métro et moi je rentre dans mon bureau. Au bout d’un certain temps, mon GSM sonne, elle m’appelle et me dit 'je suis dans un attentat' et moi je ne comprends pas".

"Je dois dire qu’on était dans une phase où on s’y attendait : on espérait tous que cela ne se passe pas… Cela remonte à des informations qui étaient arrivées au début des vacances précédentes. On avait eu des informations suite à l’arrestation d’un Français, entre autres, qui parle des plans d’Abaoud. Il dit qu’il y a une soixantaine d’opérationnels qui sont des quatre pays différents. À partir de ce moment-là, on cherche et on a continuellement des alertes" confie notamment Frédéric Van Leeuw dans le podcast.