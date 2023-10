22 mars, un procès, une histoire : "On a eu des victimes d'une dignité incroyable"

Ce troisième épisode du podcast 22 mars : un procès, une histoire, qui dévoile les coulisses d'un épisode judiciaire hors-norme, s’ouvre sur le témoignage de Jessie dont le frère a été grièvement blessé dans le métro à la station Maelbeek.

Dans l’immédiateté, elle et les siens tentent de faire face. Les personnes victimes et leurs proches ont en effet été confrontées à des douleurs physiques, psychiques, et à l’étendue des démarches administratives. La Belgique, sans historique terroriste, n’est pas dotée d’infrastructure qui centralise l’aide et l’indemnisation des victimes du terrorisme. Deux associations voient le jour pour pallier ce manque. En leur sein, de nombreux avocats œuvrent à la défense des droits des personnes victimes. Parmi eux, Maître Guillaume Lys (V-Europe) et Maître Valérie Gérard (Life4brussels) se sont rapidement mobilisés.

Guillaume Lys a été marqué par la froideur des faits, des images, des accusés. "Ça me restera de savoir que de personnes peuvent faire ce genre choses, même si elles sont de Bruxelles, des mêmes quartiers que moi. On ne peut pas dire que ça n’arrivera plus". Mais aussi, en opposition, l'avocat retient cette foi en la vie de nombreuses personnes. "On se dit toujours qu’une victime, c’est quelqu’un qui va ressasser les choses, qui va avoir un esprit de revanche. Finalement, on a eu des personnes d’une dignité incroyable. Il y a là-dedans une sorte de signe d’espoir dans l’humanité".

Je me poserai toujours la question : était-ce suffisant ?

Valérie Gérard confie sa difficulté, au moment de la plaidoirie, de mettre des mots sur ce qui est innommable. Comment plaider ? "L’horreur atteint un tel sommet qu’on ne peut plus mettre des mots". L’avocate s’est replongée dans les premiers témoignages de victimes et d’intervenants sur place pour aller chercher l'essentiel. Sans se départir du poids de la responsabilité : "J’ai réalisé ma responsabilité devant la page blanche qui m’attendait". Et aujourd’hui que c’est fini ? "Le poids de la responsabilité est toujours là. Je me poserai toujours la question : était-ce suffisant ?"