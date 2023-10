22 mars, un procès, une histoire – Au cœur du Justitia : "Il fallait prévoir des niveaux de menace pour chacun des intervenants du procès"

Ce quatrième épisode du podcast 22 mars : un procès, une histoire, qui dévoile les coulisses d’un épisode judiciaire hors-norme, se concentre sur le lieu qui a accueilli les débats de la cour d’assises : le Justitia. Il s’agit de l’ancien siège de l’OTAN à Evere.

Bien avant le début du procès, cette question s’est posée : fallait-il que ce procès se tienne au Palais de Justice de Bruxelles, au cœur de la Capitale ou en dehors de ses murs ? Les débats ont été longs car, rendre la justice dans un lieu qui ne lui est pas dédié a priori, a des conséquences. Le directeur de l’OCAM, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, le porte-parole de la cour d’assises et des membres du SPF Justice apportent leur point de vue sur les impératifs liés au procès.

Un haut niveau de préparation

Et on n’imagine pas le degré de préparation pour un événement de cette ampleur. "On a été associé depuis le début", commente Gert Vercauteren, le directeur de l’OCAM. "Pour préparer, il fallait prévoir des niveaux de menace pour chacun des intervenants du procès (juge, greffier, juré, accusé, etc.). Chacun avait son évaluation de la menace. Et chaque niveau de menace est associé à des mesures concrètes" (comme des patrouilles renforcées, des renforts devant des ambassades, une protection individuelle etc.).

Le lieu (270.000 mètres carrés) est un dédale de couloirs. "C’est pour ça que des gens ont des vélos ici", s’amuse Wilfried French, du service logistique du Justitia. Son rôle est notamment de s’assurer que tout roule. "Je regarde tout ce qui se passe dans la salle, s’il ne fait pas trop chaud ou froid, si les écrans sont bien mis, si les issues de secours sont disponibles car c’est important, s’il y a une panique, et puis j’essaie aussi, quand j’ai cinq minutes, d’écouter ce qui se dit, depuis la régie".

L’épisode s’ouvre avec une étudiante, venue assister aux audiences, qui porte un regard neuf sur ce nouveau lieu judiciaire. "Ça donne un sentiment de sécurité et puis on n’y pense plus. Ce qui frappe, quand on arrive dans la salle, ce sont les policiers en cagoule, ça donne un sentiment de malaise".